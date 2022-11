कॉमेडियन वीर दास के बेंगलुरु में होने वाले शो को रद्द करने की मांग, हिंदुओं की भावना को आहत करने का आरोप

Comedian Vir Das's Bengaluru Show: कॉमेडियन वीर दास के बेंगलुरु में होने वाले शो के रद्द होने की अटकलें तेज हो गई है। हिंदू जनजागृति समिति ने पुलिस को शिकायत देते हुए इस शो को रद्द करने की मांग उठाई है।

Comedian Vir Das's Bengaluru Show may be canceled, after complaint of Hindu Janajagruti Samiti