नए साल पर लोगों को बड़ा तोहफा, 100 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर

नई दिल्ली। इंडियन ऑयल ने नए साल पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, इंडियन ऑयल ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि इंडियन ऑयल ने दिसंबर में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए थे। दिसंबर महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2001 रुपए हो गई है।

commercial lpg cylinder cheaper by hundred rupees on new year 2022