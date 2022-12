'शराब से मौत पर नहीं मिलेगा मुआवजा', नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बोले- मत पिओ, मरोगे

बिहार में जहरीली शराब से मौत का कहर बरपा है, जिसको लेकर BJP लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा कि शराब पीकर कोई मर जाएगा तो हम उसको मुआवजा देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है।

'Compensation will not be given for death due to alcohol', Nitish Kumar said in Bihar Assembly