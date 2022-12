'ऑपरेशन के बाद मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास....', तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य की तारीफ की

Submitted by:

सिंगापुर में किडनी टांसप्लांट के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं किडनी डोनर रोहिणी आचार्य की तबीयत भी ठीक है, जिनकी फोटो शेयर करते हुए भाई तेजस्वी यादव ने तारीफ की है।

'Confidence of my dear sister after operation....', Tejashwi Yadav praised Rohini Acharya