'गौतम अदाणी का पासपोर्ट करें जब्त', हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष की मांग, RBI ने मांगी जानकारी

संसद के बजट सत्र में विपक्ष ने गौतम अदाणी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। इसके साथ ही कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने की मांग की है। अब RBI ने इसको लेकर बैंकों से जानकारी मांगी है।

'Confiscate Gautam Adani's passport': Opposition lashes out over Hindenburg, RBI seeks details from banks on Adani crisis