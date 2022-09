'कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है', राघव चड्ढा ने कहा- गुजरात में BJP बनाम AAP होगा चुनाव

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा ने कांग्रेस को बूढ़ी पार्टी बताते हुए कहा है कि गुजरात में अगला विधानसभा चुनाव BJP बनाम AAP का होगा। उन्होंने कहा कि "भाजपा के 27 साल के शासन के बाद, अब बदलाव का समय है।"

'Congress is aged', says Raghav Chadha - BJP vs AAP will be election in Gujarat