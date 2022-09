कांग्रेस डूबता जहाज, डूब जाएंगे नीतीश कुमार : सोनिया गांधी से मुलाकात पर सुशील मोदी का निशाना

Sushil Modi on Nitish Kumar: बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आज मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार, लालू यादव और विपक्षी एकता पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं उन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया।

साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष लामबंद होना शुरू हो चुका है। हरियाणा में आज विपक्ष इंडियन नेशनल लोकदल की महारैली में एक मंच पर नजर आया। विपक्षी एकता की इस रैली पर अब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार की कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के साथ मुलाकात पर भी तंज कसा।

