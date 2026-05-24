24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस ने सरकार के विदेश नीति पर उठाये सवाल, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के 500 अरब डॉलर के बिजनेस वाले बयान पर भी पूछा सवाल

Jairam Ramesh: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मोदी सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने अमेरिकी आयात बढ़ने से रुपये पर असर, विदेश नीति की घोषणाओं के वॉशिंगटन से आने और अमेरिकी दबाव में फैसले लेने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

May 24, 2026

Jairam Ramesh slams modi government

कांग्रेस नेता जयराम रमेश(फोटो-ANI)

Congress Leader Jairam Ramesh On Modi Government: कांग्रेस लगातार सरकार पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। इस बार मामला भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत अगले पांच सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि आखिर भारत सरकार ने अब तक इस व्यापार समझौते को खत्म क्यों नहीं किया, जबकि कुछ दूसरे देशों ने अमेरिकी फैसलों के बाद ऐसे समझौतों से पीछे हटने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने जरूरत से ज्यादा झुकाव दिखाया है। आपको बता दें किअमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं।

कांग्रेस नेता ने और क्या कहा?


कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले एक साल में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 12 फीसदी कमजोर हुआ है। ऐसे में अगर अमेरिका से आयात और बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारतीय मुद्रा पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल-डीजल कम इस्तेमाल करने और विदेश यात्राएं घटाने की अपील करती है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से रिकॉर्ड स्तर पर सामान खरीदने की बात कर रही है।

अमेरिका ले रहा देश का फैसला?- जयराम रमेश


जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति से जुड़ी बड़ी घोषणाएं अब नई दिल्ली की बजाय वॉशिंगटन से सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धविराम की घोषणा सबसे पहले अमेरिका की ओर से हुई थी। इसके अलावा वेनेजुएला के राष्ट्रपति के भारत दौरे की खबर भी पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने शेयर की। जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस.जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत सरकार अपनी ही विदेश नीति पर बोलने से बच रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल पूछा कि क्या भारत से जुड़े बड़े फैसलों की जानकारी अब पहले अमेरिका देगा और बाद में भारत सरकार?

ये भी पढ़ें

Diplomacy: जल्द बातचीत की मेज पर होंगे अमेरिका और ईरान, डोनाल्ड ट्रंप ने दिए डील के संकेत
विदेश
US President Donald Trump

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 May 2026 10:11 pm

Published on:

24 May 2026 10:03 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस ने सरकार के विदेश नीति पर उठाये सवाल, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के 500 अरब डॉलर के बिजनेस वाले बयान पर भी पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘भागने पर मजबूर किया गया’, फाल्टा में BJP की जीत के बाद TMC सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने ECI पर उठाए सवाल

Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय

गोमाता पर मुसलमानों का मास्टरस्ट्रोक, बुरी तरह फंसी केंद्र सरकार!

Arshad Madani cow national anima
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! पार्टी सांसद काकोली घोष ने बारासात डिस्ट्रिक्ट कमेटी प्रेजिडेंट पद से दिया इस्तीफा

TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar
राष्ट्रीय

फाल्टा में चुनाव हारने पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार, दे दी कर्मों का फल भुगतने की चेतावनी, बुलडोजर एक्शन पर भी बोलीं

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका वार्ता में नस्लीय टिप्पणियों पर बोले मार्को रुबियो- ‘हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं’

S Jaishankar-Marco Rubio
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.