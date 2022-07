शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश की जाती है तो..., अपनी ही पार्टी से विवाद के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का ट्वीट

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी अग्निपथ योजना को लेकर पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश की जाती है तो केवल एक ही चीज होती है,पट्टा टूट जाता है!

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी एक ऐसा ट्वीट किए हैं, जिसका मतलब उन्होंने साफ नहीं किया है। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए किस पर निशाना साधा है यह साफ नहीं है, लेकिन वह अग्निपथ योजना को लेकर पार्टी लाइन अलग हटकर बयान दे रहे हैं। वह लगातार इसका समर्थन सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश की जाती है तो केवल एक ही चीज होती है,पट्टा टूट जाता है!

Congress leader Manish Tewari's tweet amid controversy with his own party if a lion is tried to be chained