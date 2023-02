कान में फूल लगाकर बजट सत्र के दौरान कर्नाटक विधानसभा पहुंचे कांग्रेसी नेता, जानिए कारण

Submitted by:

कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेसी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध किया। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एक और बजट के जरिए लोगों को धोखा दे रही है।

Congress leaders' flower on ear during Karnataka Assembly, What's the significance