हिमाचल: सुक्खू ने छीना कांग्रेस का सुकून! जानिए CM बनने का कितना रखते हैं दम

कांग्रेस आलाकमान हिमाचल में मुख्यमंत्री का नाम तय करने की कवायद में जुटे हुए हैं। सीएम की कुर्सी के लिए कई नाम इस रेस में हैं। इनमें से पहले नंबर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू काम नाम आगे चल रहा है। वहीं, सुत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रतिभा सिंह सीएम पद की रेस से बाहर हो गई हैं।

Congress leaders lobby for Himachal CM post, Sukhvinder Singh Sukhu is first in race