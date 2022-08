कांग्रेस MLA का आपत्तिजनक बयान, कहा- "सरकारी नौकरी के लिए महिलाओं को किसी के साथ सोना पड़ता है"

कांग्रेस MLA प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक की BJP सरकार पर हमला करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया है। MLA प्रियांक खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में सरकारी नौकरी के लिए पुरुष रिश्वत देते हैं, जबकि महिलाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी के साथ सोना पड़ता है।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और विधायक प्रियांक खड़गे ने राज्य की BJP सरकार पर हमला करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने BJP को घेरने के चक्कर में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके साथ हीकांग्रेस MLA ने BJP के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस MLA प्रियांक खड़गे ने कहा कि कर्नाटक की BJP सरकार में सरकारी नौकरी के लिए पुरुषों को रिश्वत देनी पड़ती है जबकि महिलाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी के साथ सोना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने भर्ती घोटालों की न्यायिक जांच या विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए।

congress MLA priyank kharge said women have to sleep with someone to get govt job in bjp ruled Karnataka