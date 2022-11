टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगवाने की घोषणा करने वाले कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक तनवीर सैत ने टीपू सुल्तान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा करने पर जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

Congress MLA threatened to kill for announcing installation of Tipu Sultan's statue, case registered