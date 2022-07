कांग्रेस सांसद विजय वसंत का 1.50 लाख रुपए का पेन गुमा, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत

कन्याकुमारी से कांग्रेसी सांसद विजय वसंत का 1.50 लाख रुपए का पेन गुम हो गया है। उन्होंने बताया कि उनको यह पेन दिवंगत पिता एच वसंत कुमार से विरासत के रूप में मिला था, जिन्होंने अपनी मृत्यु तक संसद में कन्याकुमारी का प्रतिनिधित्व किया।

अभिनेता से राजनेता बने विजयकुमार उर्फ विजय वसंत का पेन चेन्नई के एक होटल में गुम हो गया है। इसके लिए उन्होंने गिंडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कन्याकुमारी से सांसद विजय वसंत ने बताया कि वह विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के संवाद कार्यक्रम में चेन्नई के एक होटल में गए थे, जहां उनका पेन खो गया है। सांसद विजय वसंत ने बताया कि यह पेन उनके लिए खास है। इसलिए इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है।

Congress MP Vijay Vasanth lost his pen worth Rs 1.50 lakh, lodged a complaint at the police station