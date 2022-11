'गरीब छात्रों का पैसा छीनकर कितना कमाएगी सरकार', खरगे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति रोकने के फैसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि "गरीब छात्रों से यह पैसा छीनकर आपकी सरकार कितना कमाएगी या बचाएगी?"

Congress prez Mallikarjun Kharge hits out at Modi govt for stopping scholarships for minority students