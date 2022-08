अमित शाह के बयान के बाद प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा- यह भगवान राम का अपमान

कांग्रेस के द्वारा देश भर में मंहगाई के खिलाफ किए गए प्रर्दशन को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए ये विरोध प्रर्दशन कर रही है। ED व महंगाई तो सिर्फ बहाने हैं, कांग्रेस का असली दर्द राम मंदिर का बनना है। इसके बाद भगवान राम की स्तुति के जरिए प्रियंका गांधी ने पलटवार किया।

महंगाई, बेरोजगारी व कथित तौर पर ED के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीते दिन शुक्रवार, 5 अगस्त को देशभर में विरोध प्रर्दशन किया। दिल्ली में विरोध प्रर्दशन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने काले कपड़े पहन कर विरोध प्रर्दशन किया, जिसको लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा ED, मंहगाई ये सब बहाने है। इन सभी मुद्दों पर पिछले एक हफ्ते से प्रर्दशन करते थे तो उसी कपड़ो में प्रर्दशन पहने करते थे जो घर से पहन कर आते थे , लेकिन आज क्या खास था? इसके बाद उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के ही दिन करोड़ो लोगों की आस्था का केंद्र श्रीरामजन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था, इसलिए कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए ये विरोध कर रही है।

After Amit Shah's statement, Priyanka Gandhi retaliated, said- this is an insult to Lord Ram,...he attacks Lord Ram