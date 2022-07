गोवा में आज विधायक दल का नया नेता चुनेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को भेजा, पांच विधायक 'लापता'

महाराष्ट्र में झटका खाने के बाद कांग्रेस पार्टी अब गोवा में सियासी संकट में फंस गई है। इसी कारण सोनिया गांधी ने नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम की निगरानी करने के लिए मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। इसी बीच कांग्रेस के 5 विधायकों के लापता होने की खबर आ रही है।

महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। राज्य में कांग्रेस पार्टी टूट की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक लापता हो गए हैं। इनमें से 2 विधायकों को पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है, जिसमें माइकल लोबो को गोवा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम दिगंबर कामत और माइकल लोबो पर भाजपा के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।

Congress to elect new legislature party leader in Goa today, Sonia Gandhi sent Mukul Wasnik, five MLAs 'missing'