कांग्रेस की भारत जोड़ों यात्रा आज से होगी शुरू, दक्षिण की 129 लोकसभा सीटों ओर होगी नजर

Congress 'Bharat Jodo Yatra': आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस खुद को ऊपर उठाने की जंग को नई तरह से शुरू कर रही है। पार्टी इस यात्रा की शुरुआत उसी दक्षिण भारत से कर रही जो हर मुश्किल घड़ी में पार्टी के साथ रहा है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज कन्याकुमारी से 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू करेंगे। इस यात्रा को शुरू करने से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल भी जाएंगे। ये यात्रा पाँच महीने तक चलेगी जिसमें 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में साढ़े तीन हजार किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का पूरा प्रयास करेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीटों पर उसकी खास नजर होगी।

Congress to launch 'Bharat Jodo Yatra' on Sept 7; eye on 129 loksabha seats of south India