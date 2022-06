ED के समन को लेकर 12 जून को पूरे देश में प्रेस कांफ्रेंस करेगी कांग्रेस

नेशनल हेराल्ड केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजे गए समन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब इस मामले में कांग्रेस जनता के बीच जाने के मूड में है। ईडी के समन को लेकर कांग्रेस देशभर में प्रेस वार्ता करने जा रही है।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजे गए समन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर अब सियासत गर्माने लगी है। कांग्रेस ने ईडी के समन को लेकर अब जनता के बीच जाने का मन बनाया है। यही वजह है कि, कांग्रेस ईडी के समन को लेकर 12 जून को देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दरअसल सोनिया गांधी पहल 8 जून को ही पेश होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने आगे की तारीख मांगी जबकि राहुल गांधी को भी 13 जून को ईडी के समक्ष पेश होना है।

Congress Will Hold Press Conferences Across The Country On ED Summoned