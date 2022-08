CWC की बैठक 28 को, कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव का होगा ऐलान, विदेश से मीटिंग में शामिल होगा गांधी परिवार

Congress Working Committee Meeting: देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की सबसे प्रमुख विंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 28 अगस्त को होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए ऐलान होगा। लेकिन खास बात यह है कि इस मीटिंग के दौरान गांधी परिवार देश में नहीं होगी।

Congress Working Committee Meeting will be on 28 August when Gandhi Family in Britain