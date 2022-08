प्लेन की सीट पर लेटकर सिगरेट पीने वाला बॉबी कटारिया कौन है, पहले बीच सड़क पर मेज लगा पी चुका शराब

उत्तराखंड के विधायक उमेश कुमार ने एक वीडियो ट्वीट किया है। जिसमें एक शख्स प्लेन की सीट पर लेटकर सिगरेट पीता नजर आ रहा है। इस वीडियो को पोस्ट कर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। जानिए उस वीडियो में प्लेन में सिगरेट पी रहा शख्स कौन है?

Consuming Liquor on Road Smoking in Plane know Who is Bobby Kataria