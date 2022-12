बिहारः बोधगया में फूटा कोरोना बम, दलाई लामा के प्रोग्राम में पहुंचे 11 विदेशी मिले पॉजिटिव

Corona in India: बिहार के बोधगया में कोरोना का बम फूटा है। यहां बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे 11 विदेशी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन सभी को एक निजी होटल में होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनके क्लोज संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है।

Corona in Bihar: 11 people from abroad found positive in bodh gaya who take part in buddhist guru dalai lama program