XBB Sub-variant: कोरोना की नई लहर का खतरा, WHO की चीफ साइंटिस्ट ने दी चेतावनी, जानिए कितना घातक है XBB सब-वेरिएंट?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की चीफ साइंटिस्ट डॉ सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ देशों में ओमिक्रोन के एक्सबीबी सब वेरिएंट के कारण कोविड संक्रमण की एक और लहर देखी जा सकती है। एक्सबीबी वेरिएंट में पिछले ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट की तुलना में बहुत अधिक म्यूटेशन होने की सूचना मिली है। यह अब तक कई बार म्यूटेट हो चुका है।

new xbb subvariant

Corona New Variant : महामारी कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे है। कोरोना वायरस की एक बार फिर नई लहर आ सकती है और दुनियाभर में कहर ढा सकती है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक कुछ देशों में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक्सबीबी सब-वेरिएंट (Omicron sub-variant XBB) की नई लहर आ सकती है। महाराष्ट्र में XBB सब-वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ओमिक्रॉन के एक्सबीबी सब-वेरिएंट के कम से कम 18 मामले दर्ज किए गए है।