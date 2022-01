संसद में फिर फूटा कोरोना बम, बजट सत्र से पहले सभापति नायडू समेत अब तक 875 कर्मचारी संक्रमित

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को खुद को अलग करने और टेस्ट कराने की सलाह दी है। ये दूसरी बार है जब वेंकैया नायडू कोरोना से संक्रमित हुए हैं।

Updated: January 24, 2022 11:49:23 am

कोरोना की तीसरी लहर में संसद के कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। बजट सत्र से पहले ही संसद में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। यहां 875 स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी कोरोना से संक्रमित हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद में एक हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन में हैं। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर भी दिया गया है। शीतकालीन सत्र से पहले संसद में 2,847 लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमें से 875 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले भी संसद के 400 से अधिक कर्मचारियों के संक्रमित होने की खबर सामने आई थी।

Corona Outbreak in Parliament, M Venkaiah Naidu and 875 staff test positive for Covid