Corona Vaccination In India: जानिए कौन है अरुण रॉय जिनको लगा 100 करोड़वां टीका, उनको किस बात का है अफसोस

नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने टीकाकरण ( Corona Vaccination In India ) नया मुकाम हासिल किया है। गुरुवार को देश ने 100 करोड़ वैक्सीन के आंकडे़ को पार लिया। इसके आंकड़े के बाद ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी भारत की जमकर प्रशंसा हो रही है।

देशभर में वैक्सीनेशन का नया कीर्तिमान बनाने के बाद जश्न का माहौल है। वहीं उस शख्स की भी खूब चर्चा हो रही है जिसने कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगवाया है। दिल्ली के अरुण रॉय ( Arun Roy ) ने गुरुवार को इस ऐतिहासिक पल में अपना नाम दर्ज कर लिया है। उन्हें 100 करोड़वां टीका लगा है।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi visits vaccination site at Delhi's RML Hospital as India achieves the landmark one billion COVID19 vaccinations mark pic.twitter.com/cncYtediH6