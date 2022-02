कोरोना के केस कम होने के बावजूद डरा रहा है मौत का आंकड़ा, 24 घंटों में 895 ने गंवाई जान

टेंशन दे रहा मौत का ये आंकड़ा

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 83 हजार 876 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि, इस दौरान बीमारी से 895 लोगों की जान भी गई है। देश में भले ही कोरोना के रोजाना के मामलों में पहले के मुकाबले कमी देखने को मिली हो, लेकिन मरने वालों की संख्या ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी हैं। हालांकि बीते दो दिन के मुकाबले गुरुवार को मरने वालों की संख्या में कमी देखने को मिली है, जो थोड़ा राहत देने वाला है।





India's daily cases drop below 1 lakh; the country reports 83,876 fresh #COVID19 cases, 1,99,054 recoveries and 895 deaths in the last 24 hours.



Active cases: 11,08,938

Death toll: 5,02,874

Daily positivity rate: 7.25%



Total vaccination: 1,69,63,80,755 pic.twitter.com/i2PatSLAxi