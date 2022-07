आप 18+ हैं तो जल्द उठाइए ये कदम, कोरोना से जंग के बीच पीएम मोदी ने महज 75 दिनों के लिए दी खास सौगात

कोरोना वायरस से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम सौगात दी है। केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मुफ्त कोरोना का बूस्टर डोज लगाएगी। हालांकि इसके लिए सिर्फ 75 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जल्द से जल्द CoWin एप पर अपना स्लॉट बुक करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक और सौगात दी है। दरअसल कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मुफ्त बूस्टर डोज दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 18 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को यह सुविधा सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मिल सकती है। खास बात यह है कि ये सुविधा 15 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने बताया कि विशेष अभियान के तहत यह सुविधा दी जाएगी। ऐसे में आप की उम्र 18 वर्ष से अधिक है जल्द ही CoWin एप पर जाएं और अपना स्लॉट बुक कराएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सभी के लिए कोविड टीके की दूसरी और ऐहतियाती खुराक के बीच अंतराल को नौ महीने से घटाकर छह महीने कर दिया था।

Coronavirus Booster Dose Will Free For Above 18 Years Old From 15th July Know All Details