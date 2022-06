भारत में जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए लॉन्च हुई वैक्सीन, लगेगा Anocovax का टीका

इंसानों के बाद अब जानवरों के लिए भी कोरोना वायरस का खतरा कम होगा। इसको लेकर भारत में वैक्सीन लॉन्च हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड टीके Anocovax को लॉन्च किया है।

Published: June 10, 2022 10:25:49 am

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में अब भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहां रोजाना नए मामलों में अच्छा खासा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। दरअसल भारत में जानवरों में कोरोना से बचाव के लिए टीका लॉन्च किया गया है। यानी अब जानवरों में हो रहे कोरोना संक्रमण को भी वैक्सीन के जरिए रोका जा सकेगा। दरअसल पिछले कुछ वक्त से जानवरों में भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैलने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके ‘एनोकोवैक्स’ को जारी किया है।

Coronavirus First Vaccine Anocovax Launch For Animals In India