दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, मामलों में 82 फीसदी उछाल, सामने आई बड़ी वजह

कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। देश के कई राज्यों में कोरोना की डरावनी रफ्तार देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली भी शामिल हैं। जहां कोरोना के नए मामलों में 82 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। कोविड के इस ग्राफ के बढ़ने के पीछे की बड़ी वजह सामने आई है।

देश के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो बताती है कि अभी कोविड-19 महामारी का खतरा टला नहीं है। कई राज्यों में नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों में 82 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। इस जबरदस्त बढ़ोतरी ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। हालांकि इससे पहले ही सरकार कोरोना केसों को लेकर अलर्ट मोड में आ गई थी। लेकिन 82 फीसदी का उछाल निश्चित रूप से डराने वाला है। क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह तक देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई है गई है। ऐसे में सरकार किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं चाहती।

Coronavirus In Delhi Fresh Cases Increased 82 Persents Know What Is The Reason