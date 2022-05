दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर देगी दस्तक! एक्पर्ट्स ने बताया कब आएगा पीक

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में नए मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसने केंद्र के साथ राज्य सरकारों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन और पाबंदियों पर जोर दे रही है, लेकिन फिर भी चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है।

देश में कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। पांबदियों के बावजूद नए मामलों में उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें सबसे आगे राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में डेली केसेस लगातार 1000 के ऊपर बने हुए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट भी चिंता बढ़ाने वाला है। इस बीच जानकारों का कहना है कि दिल्ली में चौथी लहर जल्द दस्तक दे सकती है। यही नहीं एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि राजधानी में कब कोरोना की चौथी लहर का पीक आएगा। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही कुछ राहत भरी खबर भी दी है।

