दिल्ली में फिर डरा रहा कोरोना, बीते 7 महीने में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, अलर्ट मोड पर अस्पताल

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। लगातार इसके मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। बीते कुछ महीनों में कोरोना का ट्रेंड चिंता बढ़ाने वाला है।

कोरोना वायरस ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीवासियों की चिंता बढ़ा दी है। कोविड-19 के मामले बीते कुछ महीनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक सभी अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, यानी कभी केस बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट में लगातार इजाफा बना हुआ है, जो डराने वाला है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट करीब 20 फीसदी तक पहुंच चुका है, जो पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है।





Coronavirus In Delhi Positivity Rate Increase Highest In Last Seven Month Hospitals Alert