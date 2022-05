कोरोना वायरस का नहीं टला है खतरा, डेल्टा-ओमिक्रॉन के बाद अब दो नए सब वैरिएंट की दस्तक से बढ़ी चिंता

देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है। दैनिक मामलों में उतार-चढ़ाव के बीच अब कोविड-19 के नए सब वैरिएंट्स की दस्तक ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद आए नए सब वैरिएंट्स के दो मामलों ने एक बार फिर कोरोना को लेकर सरकार को अलर्ट कर दिया है।

Published: May 23, 2022 10:01:09 am

देश में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बरकरार है। हालांकि रोजाना आने वाले नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब भी कुछ राज्यों ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। देश में डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद अब दो नए सब वैरिएंट्स की दस्तक के बाद एक बार फिर देश में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय निकाय ने भारत में ओमिक्रॉन के दो सब-वेरिएंट BA.4 और B.A5 की पुष्टि की है। दोनों ही वैरिएंट्स की दस्तक देश के दक्षिण राज्यों में हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इन मामलों में बढ़ोतरी हुई तो देश में कोविड-19 की नई लहर दस्तक दे सकती है। दरअसल इन मामलों की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। वहीं देश की बात करें तो इन दो सब वैरिएंट्स में से एक केस तमिलनाडु में जबकि दूसरा मामला तेलंगाना में मिला है।

