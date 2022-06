देश में कोरोना की सुपर स्पीड, 24 घंटे में 30 फीसदी नए मामलों में उछाल, चार महीने बाद फिर डरा रहा वायरस

देश में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोविड की सुपर स्पीड ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की चिंता बढ़ा दी है। चार महीने में देश में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जो चौथी लहर की आशंका को हवा दे रहे है।

देश में कोरोना वायरस का चौथी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू तो नहीं कर दिया। दरअसल जून के अंतिम सप्ताह में भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही चौथी लहर की आशंका भी जताई गई थी। ताजा आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि करोना के नए मामलों ने सुपर स्पीड पकड़ ली है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि, बीते 24 घंटे में कोविड के ताजा मामलों में 30 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 17,336 नए मामले सामने आए हैं। इस आंकड़े ने एक बार फिर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है।

