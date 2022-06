देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में नए मामलों में आया 40 फीसदी उछाल, जानिए कहां सबसे ज्यादा केस

देश में कोरोना वायरस का संकट अब तक टला नहीं है। एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के नए मामलों में 40 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, ये डराने वाली रफ्तार है।

भारत में कोरोना वायरस से जंग के बीच लगातार नए मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बीते 24 घंटों के आंकड़ों ने हर किसी को डरा दिया है। एक दिन के अंदर ही देश में कोविड-19 के नए मामलों में 40 फीसदी का तगड़ा उछाल देखने को मिला है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सबकी चिंता बढ़ गई है। दरअसल देश में कोरोना की चौथी लहर के जून के अंत तक पीक पर आने की संभावनाएं जताई गईं थीं। ऐसे में 40 फीसदी मामलों में इजाफे ने इस ओर बड़ा संकेत दिया है। बीते 24 घंटे में देश में 7240 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस दौरान 8 संक्रमितों की मौत भी हुई है।





