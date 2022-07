फिर पैर पसार रहा कोरोना वायरस! डराने वाला है तीन राज्यों का ताजा ट्रेंड

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। बीते कुछ दिनों में एक बार नए मामलों और पॉजिटिविटी रेट ने खतरे की घंटी बजा दी है। खास तौर पर कुछ राज्यों में तो फिर बढ़ने लगा है। कुछ राज्यों ने केंद्र की भी चिंता बढ़ा दी है।

कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। देश में बीते कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही नहीं कुछ राज्यों में तो आंकड़े भी डराने वाले ही सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि राज्य के साथ-साथ अब केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,409 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना महामारी के चलते 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन तीन राज्यों का आंकड़ा और भी डराने वाला है। क्योंकि यहां नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ-साथ पॉजिटिविटी रेट भी चिंता बढ़ाने वाला है।

Coronavirus In India Delhi Maharashtra And West Bengal New Cases And Positivity Rate Increasing