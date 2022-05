कोरोना केस कम होने के बाद भी देश में सबसे ज्यादा डरा रहा दिल्ली, जानिए मौत के मामलों में किस राज्य ने बढ़ाई चिंता

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। भले ही कुछ राज्यों में मामलों में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन अब भी कोविड के ग्राफ ने चिंता बढ़ा रखी है। देश में कोरोना के नए मामलों में राजधानी दिल्ली सबसे आगे बना हुआ है।

कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है। देश के कई राज्यों में नए मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में बीते दिन नए मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली देश में कोरोना के नए मामलों में सबसे आगे बना हुआ है। वहीं कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना मामलों में 26 फीसदी जबकि कोविड से होने वाली मौत मामले में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते दिन कोरोना के 2897 नए केस, जबकि 54 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि मौत के इन आंकड़ों में करीब 90 मामले अकेले एक ही राज्य से दर्ज किए गए हैं।

