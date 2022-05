कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच Indian Railways का बड़ा फैसला, रेल यात्रा में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य

कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश के कई राज्यों में अब भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। अब ट्रेनों में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।

Published: May 11, 2022 02:45:45 pm

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कुछ प्रदेशों में हालात चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रतिबंधों को भी दोबारा लगाना शुरू कर दिया गया है। इस बीच भारतीय रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है उसके तहत अब रेल यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

