एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों ने डराया, 24 घंटे में 1192 मरीजों ने गंवाई जान

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोविड के बढ़ते खतरे ने एक बार फिर केंद्र के साथ राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए मामलों में भारी कमी देखने को मिली, जिसने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन मौत के आंकड़े ने हर किसी को परेशान कर दिया है। दरअसल बीते 24 घंटे में देश में 1,67,059 नए मामले सामने आए हैं। यानी दैनिक मामले दो लाख से भी कम हैं। लेकिन वहीं मौत के मामलों में खासा उछाल देखने को मिला है। कोरोना महामारी की चपेट में आने से 1192 लोगों ने दम तोड़ दिया।

Coronavirus In India Report 167059 New Case with 1192 Deaths In Last 24 hours