52 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 10% से ज्यादा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, जानिए कहां कितने फीसदी संक्रमण

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 राज्यों के 52 जिलों में 10% से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं अन्य 146 जिलों में कोरोना संक्रमण कर 5% से अधिक है। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 98.68% पहुंच गई है।

Updated: September 03, 2022 10:04:12 am

देशभर में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट जारी है, जो देश के लिए अच्छी खबर है। हालांकि 18 राज्यों के 52 जिलों से आए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के कुछ जिलों में कोरोना पॉजिटिव दर 20% से 40% दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी दर ज्यादा है वहां कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों पर ध्यान देना जरूरी है।

