Coronavirus Outbreak in India: केरल के अलावा चार और राज्य हैं चिंता का विषय, एक्टिव केस हैं ज्यादा

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा बयान में कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus Outbreak in India ) के गुरुवार को 47,092 नए मामले सामने आए। 509 लोगों की कोरोना की वजह से मौत होने की सूचना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अभी भी केरल एक ऐसा राज्य है जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके अलावा देश के चार राज्यों में 10 हजार से 1 लाख सक्रिय मामले हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है। शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 10 हजार से कम एक्टिव केस हैं।

There is a progressive decrease in districts reporting high cases. Districts with greater than 100 cases declined from 279 in the week ending 1st June 2021 to 42 in the week ending 30th August 2021.



