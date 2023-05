Coronavirus Updates : फिर बढ़े कोरोना केस, बीते 24 घंटे में 3,962 नए COVID-19 केस मिले

नई दिल्लीPublished: May 04, 2023 10:48:21 am Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

Coronavirus Updates : गुरुवार 4 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी कोरोनावायरस संक्रमण की जांच रिपोर्ट में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 3,962 नए मामले दर्ज़ किए गए हैं। देश में कोरोनावायरस संक्रमण के इस वक्त 36,244 एक्टिव केस हैं। साथ ही कोरोनावायरस संक्रमण से 7,873 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए।

Coronavirus Updates in 4 May देश में कोरोनावायरस केसों में आज भी बढ़त दर्ज की गई। बुधवार 3 May को मुकाबले करीब 242 केस अधिक दर्ज किए गए। गुरुवार 4 May को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी कोविड-19 की जांच रिपोर्ट में देश में बीते 24 घंटे में COVID-19 के 3,962 नए मामले मिले। देश में कुल एक्टिव कोरोनावायरस केस 36,244 हैं। रोजाना कोरोनावायरस केसों में गिरावट दर्ज हो रही थी पर आज गुरुवार को कोविड—19 केस में बढ़त दर्ज की गई। एक बानगी है देखें। 3 मई को 3720 केस तो 1 मई को 4,282 नए मामले मिले। 30 अप्रैल को 5,874 कोरोनावायरस केस, 29 अप्रैल को 7,171, तो 28 अप्रैल को 7,533, 27 अप्रैल को 9,355, 26 अप्रैल को 9,629 नए केस और 29 मौते दर्ज की गई थी। इससे पूर्व 25 अप्रैल को 6,660, 24 अप्रैल को 7,178, 23 अप्रैल को 10,112 22 अप्रैल को 12,193, 21 अप्रैल को 11,692 केस, 20 अप्रैल को 12,591 केस और 19 अप्रैल 10,542 कोविड-19 केस पाए गए। देश में बीते 24 घंटों में कोरोनावायरस के नए आंकड़ों के अनुसार, 7,873 लोग ठीक हो गए। और मौजूदा वक्त में देश में कोरोनावायरस के 36,244 सक्रिय मामले हैं।