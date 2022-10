हरियाणा में बने कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत, WHO ने जारी किया अलर्ट, जांच रिपोर्ट का इंतजार

हरियाणा में बने कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत होने का दावा किया गया है, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने असुरक्षित बताते हुए अलर्ट जारी किया है। भारत की ओर से इस दावे को स्वीकार नहीं किया गया है।

हरियाणा में बने 4 कफ सिरप को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने अलर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि कफ-सिरप में डायथेलेन ग्लाईकोल और इथिलेन ग्लाईकोल की ज्यादा मात्रा है, जिसकी वजह से ये इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। वहीं इस सिरप के कारण गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का भी दावा किया गया है, जिससे हरियाणा में हड़कंप मच गया।

Cough syrup made in Haryana kills 66 children in Gambia, WHO issues alert, waiting for investigation report