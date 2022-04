झगड़ों के बाद कपल ने एक दूसरे पर दर्ज कराए 60 से ज्यादा मुकदमे, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश

पति-पत्नी के बीच झगड़ा कोई नई बात नहीं है। छोटी-बड़ी बातों पर अकसर कपल के बीच नोकझोंक हो जाती है। कई बार ये लड़ाई का रूप ले लेती है और ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कपल ने एक दूसरे पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज करवा लिए हैं।

पति-पत्नी के बीच झगड़ों की खबरें तो आपने सुनी होंगी। यही नहीं इस झगड़ों के कोर्ट -कचहरी तक पहुंचने के मामले में आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ही दंपति ने एक दूसरे पर आपसी झगड़ों के चलते एक-दो नहीं बल्कि 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज कर लिए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया, जिसने मुख्य न्यायधीश एन.वी रमणा और उनकी पीठ के अन्य जजों जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली को आश्चर्य में डाल दिया। यह मामला एक वैवाहिक विवाद का था, जिसमें पति और पत्नी ने 41 साल के संबंध में एक दूसरे पर 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं।

