गुरुग्राम में क्लब बाउंसरों की गुंडागर्दी, लड़की और उसके मंगेतर को बेरहमी से पीटा

गुरुग्राम के क्लब बाउंसरों की गुंडागर्दी का एक नया मामला सामने आया है। बिल को लेकर हुए विवाद पर क्लब बाउंसरों ने एक लड़की और उसके मंगेतर की जमकर पिटाई कर दी है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।





Couple Thrashed by Bouncers in Gurugram Club, Girl and Her Fiance Seriously Injured