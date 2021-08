Covid-19 Coronavirus Cases Kerala and West Bengal: बंगाल और केरल में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की घोषणा

नई दिल्ली। देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में इसके बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्यों की टेंशन बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल और केरल ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। बंगाल की ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) सरकार ने कोरोना पाबंदियों को 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही नाइट कर्फ्यू ( Night curfew ) रात 11 बजे से सुबह 5 बजे भी लागू रहेगा। हालांकि, बंगाल में 50 फीसदी संख्या के साथ कोचिंग सेंटरों को चलाने की इजाजत दी गई है।

West Bengal Govt extends COVID restrictions till September 15 with some additional relaxations; allows coaching centres to reopen with 50% capacity pic.twitter.com/ljkcwIVSvv

पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में कोरोना संक्रमितों का कुल संख्या बढ़कर 15,46,237 हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से 18,410 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। बंगाल में 9,143 एक्टिव मामले हैं और 15,18,684 लोग कोरोना इलाज के बाद घर वापस लौट चुके हैं।

Kerala Govt issues additional COVID guidelines; says special intensified stringent lockdowns will be enforced in the urban wards/panchayats with critical spread where WIPR (weekly infection population ratio) is above 7 pic.twitter.com/vi1ho2VEvp