ओमिक्रॉन के चलते भारत में फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अगले दो महीनों में हो सकता है कोरोना विस्फोट

भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते अगले दो महीनों में भारत में कोरोना विस्फोट हो सकता है।

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनियाभर में खौफ का माहौल है। वहीं भारत में भी यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। अब तक देश में इस नए वेरिएंट के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में विशेषज्ञ भारत में कोरोना को लेकर अधिक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार भी इस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्यों से नियमों का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते अगले दो महीनों में भारत में कोरोना विस्फोट हो सकता है। बताया गया कि नए वेरिएंट के चलते भारत में आने वाले दो महीने काफी खतरे वाले हो सकते हैं।

covid 19 omicron cases may increase during january and february