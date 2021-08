देश में टीकाकरण की संख्या 64 करोड़ के पार, जानिए वैक्सीनेशन में कौन सा राज्य है सबसे आगे

नई दिल्ली। कोरोना संकट (Covid Pandemic) से निपटने के लिए देश में तेजी के साथ टीकाकरण अभियान (Covid Vaccination) को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस कड़ी में भारत ने एक और मुकाम को हासिल किया है। सोमवार को देश में टीकाकरण की संख्या रिकॉर्ड 64 करोड़ पार हो गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Health Ministry) ने सोमवार को जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में टीकाकरण की संख्या 64 करोड़ पार कर गई है।

इससे पहले बीते सप्ताह शुक्रवार को भारत ने रिकॉड स्तर पर एक दिन में टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाया। पूरे देश में शुक्रवार को रात 11:40 बजे तक 1,02,06,457 डोज लगाए गए। इस विशेष मौके पर पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी को बधाई दी।

एक करोड़ के इस लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 29,19,149 डोज लगाए गए। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, जहां करीब 11 लाख डोज लगाए गए, जबकि तीसरे नबंर पर महाराष्ट्र रहा, जहां करीब 10 लाख डोज लगाए गए।

64 crore doses of #COVID19 vaccine administered in the country so far: Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) pic.twitter.com/EXt5ARWfsv