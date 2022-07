CoWIN का बढ़ेगा दायरा, अब कोरोना के अलावा पोलियो, हेपेटाइटिस जैसी रूटीन वैक्सीन की बुकिंग की तैयारी में सरकार

कोरोना वायरस से जंग के बीच केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कोविन पोर्टल का दायरा अब बढ़ने जा रहा है। दरअसल कोरोना वैक्सीन के लिए इसी ऐप के जरिए स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो पहली-दूसरी या फिर बूस्टर खुराक हो सभी के लिए स्लॉट बुकिंग इसी ऐप के जरिए ही की गईं।

कोरोना वायरस से जंग के बीच केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए सरकारी पोर्टल CoWin का दायरा जल्द ही बढ़ने वाला है। दरअसल कोरोना वायरस के बीच वैक्सीनेशन के लिए सरकार की ओर से एक ऐप तैयार किया गया। इसी ऐप के जरिए लोगों ने अपने पहली,दूसरी और बूस्टर डोज बुक करवाईं। लेकिन अब केंद्र सरकार इस ऐप का दायरा और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत हेपेटाइटिस और पोलियो जैसी रूटीन वैक्सीन के लिए भी कोविन पर बुकिंग की जा सकेगी। मोबाइल नंबर के जरिए वैक्सीन स्लॉट बुक होंगे, जबकि वैक्सीनेशन के बाद संबंधित सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

