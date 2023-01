पहलवानों के धरने में पहुंचीं CPM नेता वृंदा करात, बजरंग पूनिया ने मंच से उतारा, कहा- राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए

जंतर-मंतर में पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके समर्थन पर आज CPM नेता वृंदा करात मंच पर पहुंच गई। इसके बाद बजरंग पूनिया ने उनसे इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने का अनुरोध करते हुए मंच से उतार दिया।

CPM leader Vrinda Karat reached Jantar Mantar in wrestlers' dharna, Bajrang Punia stopped her from coming on stage