Cracker Ban in Delhi: पटाखों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए इस बार कैसे मनेगी दिवाली

दिवाली के त्योहार से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में पटाखे जलाने को लेकर बड़ी घोषणा की है।

दिल्ली में इस साल दिवाली का त्योहार पटाखों के बिना ही मनाना होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले साल के निर्देश के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है। इसके तहत इस वर्ष भी दिवाली फेस्टिवल पर लोग पटाखे नहीं जला सकेंगे। खास बात यह है कि, इस वर्ष दिल्ली सरकार ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। यह रोक 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी।

Cracker Ban In Delhi To Continue This Diwali Till Jan 2023 Says Environment Minister Gopal Rai